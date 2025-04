Končno na varnem: po 529 dneh ujeli jazbečarko Valerie

Po 529 dneh je jazbečarka Valerie končno spet na varnem. Toliko časa je namreč po begu od lastnikov tavala po Kengurujskem otoku, ki leži v avstralski zvezni državi Južna Avstralija. Psička se nikakor ni pustila ujeti, zato se je v njeno iskanje vključila ekipa reševalne službe za divje živali Kangala. Naredili so posebno past s spletno kamero in sistemom za daljinsko sproženje.

Ko je tako štiri kilogramov težka psička prejšnji teden stopila v past in brskala po skritih zalogah hrane, je direktor Kangale Jared Karran pritisnil gumb in na daljavo spustil vrata. »Na srečo je vse delovalo brezhibno,« je opisal. »Na kameri je bila videti precej velika, čeprav je v resnici drobna,« je še dodal. Valerie ima zdaj na sebi oprsnik, ki ji preprečuje, da bi se spet lahko izmuznila in pobegnila.

Valerie je na otoku sama preživela kar 14 mesecev.

Lastnika Georgia in Josh sta bila presrečna, ko sta izvedela, da je njuna psička na varnem in bo kmalu doma. Kakšen teden bo še v Kangali, da se spočije. »Želimo jo na najboljši možen način vrniti njenim čudovitim lastnikom in ji ne povzročati še več stresa. Kajti v 16 mesecih je nedvomno preživela že veliko,« je sporočila ekipa reševalne službe za divje živali. Valerie naj bi v 529 dneh po ocenah strokovnjakov po otoku prehodila več kot 5000 kilometrov. Pobegnila je novembra 2023 iz ograde v avtokampu v Stokes Bayu, kjer sta z njo dopustovala Georgia in Josh.