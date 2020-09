Koliko je še ostalo do konca sveta? Naredili so do sekunde natančen izračun (VIDEO)

Koliko časa nam je še preostalo, preden se bo zgodila svetovna kataklizma? Nova podnebna uro, ki so jo postavili na Manhattnu, že odšteva ure in sekunde.Podnebna ura na Union Squaru na Manhattnu, ki je delo umetnikovin, je ob odprtju te dni naznanila, da imamo natančno 7 let, 99 dni, 17 ur, 29 minut in 22 sekund časa do trenutka, ko se bo Zemlja začela sesedati sama vase.»Uro smo postavili, da bi opozorili na nujne ukrepe, ki jih moramo sprejeti za zmanjšanje emisij škodljivih plinov. S tehnologijo to lahko dosežemo. Naš planet ima rok trajanja in mi ga lahko podaljšamo,« je povedal Boyd.»Podnebne spremembe se že dogajajo in ta ura ni budilka, temveč štoparica, ki odšteva obstoj našega planeta, in vsaka sekunda je pomembna. Vse je treba postoriti ob pravem času,« je dodal Golan.