Koktajli tudi za kužke

Rastlinski pasji koktajli

V After Barku postrežejo vsem. FOTOGRAFIJE: Tara Oakes/Reuters

Nova pridobitev

V času zaprtja je marsikdo posvojil psa.

London je bogatejši še za en bar. A ta je malce drugačen. V njem strežejo tudi novi sorti žejnih gostov, ki pridejo v lokal s svojimi lastniki. V After Barku namreč posebne koktajle, kot sta Krvosledska Meri in Bevskarita, ponudijo tudi človekovim štirinožnim prijateljem.»Mislim, da mora vsakdo uživati v življenju. Če si lastnik psa, si žalosten, če ga moraš pustiti samega,« pravi, ki je After Bark odprla junija letos. V baru in kavarni strežejo napitke in prigrizke na rastlinski osnovi za vse, ki pridejo k njim, pa naj hodijo po dveh ali štirih nogah.Pasji koktajli seveda ne vsebujejo alkohola, a kosmatinci lahko uživajo med srkanjem Tulečetačkastega slinga iz svežega korenčkovega soka ali pa v Velikem tačkoslavcu, pladnju z napitki iz jabolčnega in pesnega soka. Lastniki in psi si lahko določene koktajle in prigrizke tudi delijo.Štirinožni prijatelji so marsikomu dajali oporo in brezpogojno ljubezen v času pandemije covida-19, ko so ljudje ostajali zaprti med štirimi stenami. »Zdaj, ko se je življenje nekoliko normaliziralo, pa se nekateri soočajo s problemom ločitve od svojih živalskih prijateljev,« pravi Jamie, zato je še kako pomembno, da gredo lahko skupaj tudi na pijačo, je prepričana.After Bark je najnovejša pridobitev centra za ljudi in pse Barkney Wick v londonski soseski Hackney Wick. Med gosti je veliko takšnih, ki so med ustavitvijo družabnega življenja v Britaniji posvojili psa. Ena izmed njih je, ki je posvojila mopsinjo Coco, ker je ugotovila, da lahko zdaj, ko dela od doma, psički posveti vso pozornost, ki jo potrebuje. Labradorec Bertie je nova lastnikaindobil iz enakega razloga.»Obožujem koktajle ... Zato ob četrtkih in petkih še kako rad pridem v After Bark skupaj s psom, saj vem, da bo užival v sproščenem ozračju,« je dejal eden od gostov. Za tiste, ki pa se jim zdita popivanje in večerjanje s štirinožci vseeno korak predaleč, pa center Barkney Wick ponuja tudi dnevno pasje varstvo in pasjo kavarno.