Koko, kraljica lumparij najprej razmetala hišo, nato pa uničila dokaze! (VIDEO)

Mačka je pametno izklopila lastnikovo kamero.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Eliz A/ Shutterstock
Fotografija je simbolična. FOTO: Eliz A/ Shutterstock

A. G.
15.08.2025 ob 11:35
A. G.
15.08.2025 ob 11:35

Čas branja: 1:39 min.

Mnogi ljudje se sprašujejo, kaj njihovi ljubljenčki počnejo, ko ostanejo sami doma. Nekateri lastniki imajo zato nameščene kamere in lahko občasno preverijo, ali je vse pod nadzorom.

Tako je tudi neki moški preverjal svojo mačko – in imel kaj videti. Mačka je delno zlezla v kuhinjsko omarico, bodisi iz radovednosti ali v iskanju hrane, kar ni bilo povsem jasno. 

Ker pa je bila kamera povezana tudi z mikrofonom, je lastnik nagovoril svojega ljubljenčka: »Oprostite gospod, kaj pa delate? Koko, pridi ven od tam.« 

Potem sem jo poklicala po imenu, v upanju, da jo ustavim … in prizor, ki je sledil, je bil naravnost smešen: nenadoma je ležala na kavču na hrbtu, z nogami v zraku in sprednjimi tačkami dvignjenimi, kot da bi hotela reči: »Kdo, jaz? Jaz sem ves čas tukaj ležala!«

Maščevalna akcija

Mačka je najprej presenečeno obstala, kot da ne more verjeti, da jo nekdo nadzoruje, nato pa se je odločila izvesti svojo majhno maščevalno akcijo. 

Dobesedno je locirala kamero in krenila v napad. V samo nekaj sekundah je bila kamera »nokavtirana«, Koko pa je lahko nadaljeval s svojim razgrajanjem po hiši, ne da bi jo kdo motil, poroča informer.rs.

Ko je ugotovila, da jo je ujela kamera, se je mačka odločila odstraniti posnetek.

