Kobra ga je ugriznila v moškost

Moški je takoj začutil mravljičenje, slabost in seveda bolečino, ki se je selila v trebušno votlino, na reševalni helikopter pa je čakal več kot tri ure. V bolnišnici so ugotovili, da so njegove genitalije zatekle, temno vijolične barve in boleče na dotik, diagnoza pa je bila nekroza, torej odmrtje celic oziroma tkiva, zaradi katerega je moški takoj prejel antistrup in antibiotik.

Ker so morali zaradi nekroze izrezati velik del tkiva okoli spolovila, je bila potrebna rekonstrukcija penisa, ki si jo izvedli tako, da so ga obložili s kožo, ki so jo vzeli z dimelj. Organ si je v celoti opomogel in Nizozemec se je lahko vrnil domov, ni pa znano, kako se njegov korenjak obnese v postelji.

Če vas kdaj ugrizne kača, dajte obvezo nekaj centimetrov nad rano, da preprečite širjenje strupa, nikar pa ga ne poskušajte stiskati ali izsesati, lahko pa rano nežno sperete in prekrijete s čisto gazo. Čim prej poiščite zdravniško pomoč.