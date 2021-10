Ko malček prečka most ... To je posnetek, ki je nasmejal milijone (VIDEO)

Prikupen posnetek prihaja iz ZDA, kjer so starši posneli podvig malčka Foresta. Ta je skušal prečkati most v Gatlinburgu, a viseči most nad gozdom ima stekleni del, ki je velika ovira za vse, ki jih je strah višine.



Posnetek je nasmejal že milijone po svetu. Naj nasmeje tudi vas ...





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: