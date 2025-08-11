Ko je zunaj peklensko vroče, tečejo v nakupovalnih središčih

V soboto zgodaj zjutraj, ko so temperature v Dubaju že naraščale, se je v velikem nakupovalnem središču slišalo škripanje športnih copat. Na dogodku, imenovanem Mallathon, se je na teku v zaprtih klimatiziranih prostorih zbralo na stotine ljudi, je poročala AFP. Vladna pobuda si namreč prizadeva spodbuditi telovadbo v avgustu, pogosto najtoplejšem mesecu v Združenih arabskih emiratih (ZAE), in izkoristiti orjaška nakupovalna središča v Dubaju, ki so sicer v tem času prazna. Tek na prostem je poleti v enem najtoplejših predelov sveta, kjer temperature včasih presežejo 50 stopinj Celzija, zelo neprijeten, lahko pa tudi nevaren. Udeleženci so tekli mimo zaprtih trgovin po praznih marmornatih hodnikih, ki so jih nekaj ur pozneje napolnili kupci.

Še bolj te motivira, ko to počnejo tudi drugi.

Visoka stopnja debelosti

Ves avgust je devet mestnih nakupovalnih središč – vključno z najbolj znanim, ogromnim Dubai Mall, ki je eno največjih na svetu – vsak dan za tekače in pohodnike odprtih med 7. in 10. uro. Ob koncih tedna se lahko tekači udeležijo organiziranih 10, 5 ali 2,5-kilometrskih organiziranih tekov v določenih nakupovalnih središčih.

Tekači zasedejo nakupovalna središča, preden se vanje vsujejo kupci.

Mallathon podpira dubajski prestolonaslednik, 42-letni šejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ki ga v javnosti predstavljajo kot zgled aktivnega življenja. Prebivalce Dubaja želijo spodbuditi h gibanju, saj je stopnja debelosti v tej bogati zalivski državi med najvišjimi na svetu. Študija, objavljena marca v strokovni reviji The Lancet, je napovedala, da bo imelo kar 94 odstotkov moških v ZAE do leta 2050 prekomerno telesno težo ali bo debelih, kar bo največ na svetu. Deloma je kriva tudi neznosna vročina, ki regijo pesti več mesecev na leto in postaja vse hujša. V ZAE so letos zabeležili najtoplejši april doslej, maja pa so rekord presegli dva dni zapored. Prvega avgusta so temperature dosegle 51,8 stopinje Celzija, le malo manj od državnega rekorda, ki je 52 stopinj Celzija.

Menna, 36-letna Egipčanka, ki v Dubaju živi že 15 let, je za AFP povedala, da poleti nikakor ne bi telovadila zunaj. V nakupovalnem središču pa so na voljo klimatske naprave, prva pomoč, voda in vse, kar potrebujejo tekači. »Še bolj te motivira, ko to počnejo tudi drugi,« je dodala. Sobotnega Mallathona, ki je bil brezplačen, se je udeležilo več kot 500 ljudi.