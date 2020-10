Ko je bila v komi, jo je prevaral z njeno mamo in se z njo poročil

Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo iz Brazilije je mislila, da je pri 25 letih spoznala moškega svojih sanj. Bil je 10 let starejši od nje in enostavno sta se zaljubila. Poročila sta se leta 2013 in po enem letu dobila otroka, nosečnost je Kamylli prinesla kar nekaj zdravstvenih težav.



Leta 2017 je doživela možgansko kap in po zapleteni operaciji je padla v komo. Na intenzivni negi je bila celih 78 dni in namesto, da bi njeno družino nesrečna bolezen zbližala, se je Kamylla zbudila v nočno moro. Lastna mama ji je ukradla moža in se na koncu z njim tudi poročila.



»Ko sem bila v komi, mi je lastna mama ukradla življenje. Vselila se je v mojo hišo, da bi pomagala možu in poskrbela za mojega sina, ki je imel takrat 4 leta. Kasneje sem izvedela, dame je v štirih mesecih mojega okrevanja obiskala samo dvakrat. Ko sem se prebudila iz kome, je pome prišel moj oče in mi povedal, da ima njena mama afero z njenim možem.«



Kot je priznala, je takrat doživela najhujšo bolečino v svojem življenju. Povedala je tudi, da sta imeli z mamo že od nekdaj zelo buren odnos, ampak da kaj takega ni pričakovala niti v najhujši nočni mori.