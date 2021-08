Knjigo vrnili v knjižnico po 53 letih

Recepti pokojne indijske chefinje so priljubljeni. FOTO: osebni arhiv

1968. si je neznanec izposodil knjigo.

Vsakomur se lahko zgodi, da pozabi pravočasno vrniti knjigo v knjižnico, zamudi z vračilom dan ali dva, morda tudi več kot teden dni. A da bi si knjigo izposodil pred več kot pol stoletja, nato pa jo z zamudo 53 let vrnil v knjižnico – no, to pa se ne zgodi vsak dan. A vendar so paket s prav takšno zamudo v teh dneh prejeli v škotski knjižnici Paisley Central Library. Zaposleni so debelo pogledali, ko so v zavoju dobili kuharsko knjigo, ki si jo je nekdo izposodil daljnega leta 1968. »Prosim, sprejmite moje opravičilo za tako pozno vračanje knjige,« je pisalo na sporočilu in bankovcu za 20 britanskih funtov. Omenjena knjižnica zamudnine ne zaračunava, pozabljivec je najverjetneje želel s simbolnim plačilom še poudariti svoje obžalovanje.»To je bila lepa gesta. Tako vračilo knjige kot priloženi denar, podarili ga bomo kateri od dobrodelnih organizacij,« je dejala presenečena glavna knjižničarka, ki je v arhivih našla, da so knjigo nazadnje izposodili leta 1968, a žal ne hranijo tudi imen uporabnikov.Indijska kuharicaje v prejšnjem stoletju postala svetovno priznana mojstrica, njena knjiga receptov, ki jo je izdala 1961., pa je postala uspešnica in je navdihovala naslednje generacije chefov in amaterskih kuharjev. Morda tudi tega, ki si je knjigo izposodil pred 53 leti. »Nadvse redko se zgodi, da kdo vrne gradivo po toliko časa. Verjetno je pozabljena ležala v kakšni kredenci in so jo šele nedavno spet našli,« je dejalaFlynnova, a dodala, da se vidi, da jo je nekdo veliko uporabljal. Ne le zaradi znakov časa in obrabe, »na nekaterih straneh so tudi zaznamki, torej je nekdo s temi recepti pripravil nekaj dobrih večerij. Žal pa je knjiga v tako slabem stanju, da je ne moremo vrniti na police za izposojo. Ji pa bomo našli posebno mesto za hrambo.«