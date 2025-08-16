Kmet šokiran, ko je na svoji zemlji našel 600 milijonov razvpitega kralja drog (FOTO)

Pablo Escobar naj bi za tega kmeta pod površjem njegove zemlje skril pravo »poslastico«. Zloglasni trgovec z drogo naj bi po vsej svoji domovini Kolumbiji puščal različne predmete iz svojega kriminalnega življenja, kot je opuščeno letalo, ki naj bi strmoglavilo, medtem ko je prevažalo ogromno količino drog.

Očitno je tudi skril velike vsote denarja na različnih lokacijah – med drugim na družinski kmetiji Josèja Mariene Cartolosa.

Čeprav pravijo, da se kriminal splača, so Escobarjeva močno nezakonita dejanja naredila iz njega izjemno bogatega človeka in za kratek trenutek je bil bogat tudi kmet, ko je naletel na neverjetno bogastvo.

Pred nekaj leti so se v Kolumbiji pojavile novice, da je Cartolos med kopanjem svoje zemlje našel neverjetnih 600 milijonov dolarjev v gotovini. Po poročanju je prejel 3.000 dolarjev subvencije od vlade za vzpostavitev plantaže palmovega olja na svoji družinski posesti in ravno med kopanjem jarka za namakalne namene. Zgodba pravi, da je na neki točki njegova lopata zadela velik modri vsebnik – in ko ga je pobliže pregledal, je našel še nekaj podobnih.

Kralj kokaina Pablo Escobar FOTO: Wikipedia

Notri so bile neskončne zloženke 100-dolarjev, ki naj bi skupaj znašale več kot pol milijarde dolarjev.

In čeprav je to izjemna vsota, je le majhen delež od 30 milijard dolarjev, za katere naj bi Escobar po poročanju skril po različnih mestih po Kolumbiji kot »rezervo za težke čase«. Cartolos naj bi o svojem neverjetnem odkritju obvestil oblasti, ki so nato po poročanju vse zasegle, poroča ladbible.com.

Izjemna zgodba

Po poročanju MTV Lebanon je vlada Kolumbije denar, ki je bil skrit pod kmetovo zemljo, porabila za socialne in ekonomske programe.

Izjemna zgodba se je pred kratkim ponovno pojavila na družbenih omrežjih, in čeprav mnogi še vedno dvomijo o Cartolosovem odkritju, nekateri menijo, da je več kot verjetno. Glavno vprašanje med ljudmi na spletu je bilo, kako je kmet ravnal z neverjetnim bogastvom – saj nekateri niso menili, da je poštenost najboljša politika v tej situaciji.

Ena oseba na Redditu je zapisala: »Nikoli ne bi povedal. Naložil bi vse in odšel.« Druga je dodala: »Zakaj bi to prijavil? Zdaj bi živel razkošno življenje.« Tretja se je šalila: »Uporabil bi pravilo ‘kdor najde, obdrži’.« Četrta pa se je smejala: »Fant je zadel na loteriji in rekel ‘ne hvala’.«

Drugi pa so menili, da je Cartolos zagotovo ravnal prav, še posebej, ker naj bi bil Pablo Escobar pravni lastnik denarja. »Najti skriti zaklad, ki pripada kartelu, je situacija ‘sem v hudi s***’,« je komentiral en uporabnik. »Prvo vprašanje je: kako iz tega priti živega?« Drug je dodal: »Vsak kolumbijski kmet bi vedel, da tega ni pametno oglaševati« Tretji pa je opozoril: »Obljubim vam, da ne bi imeli pojma, kaj storiti s 600 milijoni dolarjev v nezakonitem denarju.«

