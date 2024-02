Kljub milijonom hrano išče v smeteh

Čeprav je lastnik nepremičnin, ki so vredne milijone, 80-letni Nemec Heinz B. živi kot brezdomec, se s kolesom potika po mestu in brska po smeteh. Na ulici bi mu najverjetneje podarili kovanec, ne da bi slutili, da je prav pred kratkim z računa dvignil 700.000 evrov in kupil že deseto hišo.

Upokojeni elektroinženir ima 3600 evrov pokojnine, poleg tega še rento 156 evrov. Večina denarja pa mu ostane na računu, saj zase ne porabi tako rekoč nič. Prehranjuje se s hrano, ki jo najde v smetnjakih, prevaža se s kolesom. Med brskanjem po zabojnikih najde tudi predmete, ki jih nato zamenja za hrano. »Ljudje smo potratni in zavržemo toliko, da bi lahko nahranili celo družino. Na primer, ljudje kupijo paket klobas, eno pojedo, preostalo pa vržejo v smeti,« pravi Heinz, ki za hrano na mesec nikoli ne porabi več kot pet evrov. »Mogoče kupim nekaj olja za cvrtje ali kaj podobnega. Toda večino hrane najdem v smeteh,« pravi.

Dom ima, edini luksuz, ki si ga privošči, pa je račun za internetno povezavo – mobilni telefon ne pride v poštev, saj bi ga stal dodatnih 10 evrov. »Živim skromno, tako so me vzgojili,« je komentiral svoj nenavadni življenjski slog. Pred svojo hišo na vrtu kopiči predmete, ki jih najde med brskanjem po smeteh.

Dneve preživlja na kolesu in med brskanjem po zabojnikih. FOTO: Roman023/Getty Images

Ker nima sorodnikov, Heinz ne ve, komu bo zapustil premoženje. Ima nekaj daljnih sestričen in bratrancev, ki pa, kot pravi, ne bi bili sposobni plačati davka na dediščino. Zato razmišlja, da bi nekatere nepremičnine zapustil kar sedanjim najemnikom. Stanovanja in zgradbe kupuje tako, da so vse v njegovi neposredni bližini, kar mu omogoča, da se s kolesom odpravi tja, kadar je treba kaj popraviti. Da bi najel mojstre, mu ne pade na pamet. »Mojstri zaračunajo 55 evrov za pol ure popravila,« se zgraža.