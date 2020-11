Klavirska spremljava med operacijo

Glasba je pozitivno vplivala na dečkove možgane.

Terapevtska moč glasbe je izjemna, se strinjajo številni strokovnjaki, tokrat pa je bila v ključno podporo med operacijo desetletnega dečka. Ta je trpel za rakom hrbtenjače, v bolnišnici v Anconi pa je pri zahtevnem posegu sodeloval pianistSlednji je sicer nekdanji molekularni biolog, a se je pred leti posvetil svoji največji ljubezni, glasbi, s katero je do boljšega zdravja ali pa vsaj počutja pomagal že mnogim. Moč glasbe je potrdil tudi nevrokirurg, ki je bil dirigent štiriurnega posega v centru Ospedali Riuniti. Po njegovih besedah je bila klavirska glasba tista, ki je dečka pomembno pomirila, saj jo je občutil in doživljal tudi pod splošno anestezijo: po njegovih besedah so namreč ob skeniranju možganov na zaslonu opazili spremembe možganskih valov, ko je glasba potihnila.Toso je dečku zaigral številne izbrane uspešnice, mladi bolnik mu je namreč med pripravami na poseg zaupal, da ga klasična glasba malce dolgočasi, zato je zaprosil za malce bolj divje, heavy metal vložke, pri čemer mu je pianist z veseljem ustregel. Tudi s klasično glasbo je deček sicer dobro seznanjen, saj je njegova mati učiteljica klavirja in violine, a ga na pragu najstništva, normalno, pritegujejo številne druge zvrsti. Nevrokirurg je, kot rečeno, z uspehom posega zadovoljen, prepričan je, da je k temu pripomogla tudi glasba, ki jo bo tudi v prihodnje poskušal kar se da pogosto vključevati v operacijske dvorane. Morda ne bo vedno prostora za koncertni klavir, a za kaj manjšega ne bo težav.