Kitajska poslastica za tiste, ki hujšajo (FOTO)

Če želite shujšati, jejte juho s kitajskimi paličicami, pravi stara šala, če želite vitko postavo, pa imate radi žar, pa paličice – specite. Tako vsaj priporoča lastnik restavracije z žarom v Shaoyangu v kitajski provinci Hunan, ki si je izmislil nenavadno poslastico.

Hujšajočim ponuja paličice za nabodala iz bambusa, namočene v začimbe. Spečejo jih na žaru, da dobijo značilen okus, jedec pa jih ne poje, ampak z njih le poliže marinado iz čilija in mlade čebule. Bambusove ražnjiče oglašujejo kot priboljšek za ljubitelje žara brez kalorij ter kot prigrizek, ki si ga lahko privoščite brez slabe vesti.

Lahko jih poskusite v restavraciji ali odnesete domov. FOTO: NN

Gospod Ma, ki je zaslužen za pripravo začinjenih bambusovih palčk, trdi, da so ga navdihnile ženske, ki so se pozno zvečer ustavile v njegovi restavraciji in niso hotele ničesar naročiti, ker so se bale, da bi se zredile. Zato se je domislil prigrizka, ki takšnim strankam omogoča, da potešijo željo po svežem žaru brez kalorij.

Nenavadna jed

Nenavadna jed je bila zamišljena kot reklama, toda po posnetku, na katerem gospod Ma uživa v paličicah, so gostje navalili v restavracijo, da bi poskusili začinjena nabodala. Ma pravi, da ima trenutno toliko naročil, da jim težko pripravlja sproti. Porcija paličic v njegovi gostilni stane okoli 64 centov.

Na Kitajskem narašča tudi ponudba druge nenavadne hrane, ki to sploh ni. Pečene ledene kocke in ocvrti rečni kamni sta čudaški specialiteti, ki sta pred kratkim navdušili množice in poželi veliko medijske pozornosti.