Plačujejo, da lahko »delajo«: bizaren trend osvaja daljni vzhod

Milijoni Kitajcev se vsak dan odpravijo na delo v pisarno, a medtem ko jih velika večina za to prejema plačilo, nekateri dejansko plačujejo lažnim podjetjem, da se lahko pretvarjajo, da delajo. V zameno za dnevno pristojbino od 30 do 50 juanov (od 3,50 evra do 6 evrov) specializirana podjetja mladim ponujajo priložnost, da izkusijo različna delovna okolja, opremljena s pisalnimi mizami, prostori za kosilo in brezplačnim internetom.

Medtem ko večina tovrstnih podjetij strankam preprosto omogoča, da se zadržujejo v njihovih prostorih, lahko tisti, ki iščejo dodatno raven realizma, doplačajo za izmišljene naloge, lažne šefe oddelkov in celo uprizorjene upore zaposlenih.

Večinoma smo tukaj zato, ker je zanimivo.

Zakaj bi kdo plačeval, da bi se pretvarjal, da dela? Na to vprašanje ni jasnega odgovora. Španski časopis El Pais je nedavno objavil članek o tem nenavadnem rastočem trendu na Kitajskem in dejansko obiskal eno od tovrstnih podjetij, da bi videl, kaj je tam tako privlačnega. Nekateri od »zaposlenih« so povedali, da so tam samo zato, ker se jim je zdel koncept zanimiv, drugi so pojasnili, da je lepo imeti prostor, kjer se lahko poceni sprostijo, namesto da bi ždeli doma, nekaj pa jih je dejansko upalo, da jim bo ta izkušnja v bližnji prihodnosti pomagala dobiti pravo službo. »Čeprav nekateri med nami res iščejo prostor, kjer se pretvarjajo, da delajo, smo večinoma tukaj zato, ker je zanimivo,« je ekipi El Paisa povedal ustvarjalec vsebin Xu Lin.

Delovna kultura na Kitajskem je precej drugačna. Na fotografiji prizor z zaposlovalnega sejma v Chongqingu. FOTO: China Newsphoto/Reuters

Marca je stopnja brezposelnosti med mladimi Kitajci dosegla 16,5 odstotka med 16- do 24-letniki (sem ne štejejo študentov) in 7,2 odstotka med 25- do 29-letniki, kar je v kombinaciji z razpoložljivostjo poceni pisarniških prostorov v velikih mestih, kot je Peking, privedlo do tega nenavadnega trenda. Tovrstni prostori so izjemno poceni za najem in so za tiste, ki se želijo družiti, dejansko cenejši od kavarn in klubov.

Zahodnjakom se verjetno zdi, da morajo obstajati boljši načini za preživljanje brezposelnosti, kakor da bi plačevali za to, da se pretvarjajo, da delajo, vendar je delovna kultura na Kitajskem tako drugačna, da takšne nenavadne storitve postanejo del vsakdanjika.