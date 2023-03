Kitajci izumili napravo za poljubljanje na daljavo (VIDEO)

Zavedamo se, da tehnologije iz dneva v dan napredujejo s svetlobno hitrostjo. Na sceno počasi stopajo novi načini izražanja ljubezni, bližine, intimnih odnosov in celo poljubljanja. Eno takih novih presenečenj prihaja iz Kitajske.

Nedavno je na kitajskem trgu z Inštituta za mehatronsko tehnologijo v mestu Changzhou ugledala luč sveta najnovejša naprava, ki uporabnikom omogoča poljubljanje na daljavo za samo 288 juanov, kar je približno 39 evrov. Sestavljajo jo termalne in silikonske ustnice, ki parom, zlasti tistim, ki jih loči več tisoč kilometrov, omogočajo ohranjanje zveze na daljavo in občutek fizične bližine.

Po navedbah proizvajalcev je naprava opremljena s senzorji pritiska, tako da lahko posnema pravi poljub s posnemanjem pritiska, gibanja in temperature uporabnikovih ustnic. Ta naprava lahko poleg premikanja ustnic med poljubljanjem prenaša tudi zvok, ki ga uporabnik oddaja.

Nova izkušnja

Za pošiljanje poljuba morajo uporabniki prenesti mobilno aplikacijo in nato svoj mobilni telefon povezati z napravo. Po združitvi s svojimi partnerji v aplikaciji lahko pari začnejo videoklic in drug drugemu pošiljati poljube. Uporabniki lahko svoje poljube v aplikaciji tudi shranijo, da si jih naložijo in izkusijo tudi drugi, poroča Mondo.

Na družbenih omrežjih je izum povzročil pravo polemiko med kitajskimi uporabniki. Ljudje so bili šokirani, a tudi zainteresirani za to napravo. In medtem ko so se nekateri šalili, so drugi ostro kritizirali:

»Tu se prava izkušnja ljubezni konča«, »Grozljivo je«, »To je žalostno«, »Poljubljanje brez jezika?«, so bili le nekateri komentarji.

