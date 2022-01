Kip z velikanskim penisom razburja

Spomenik simbolizira plodnost, a nevedni v njem vidijo izprijeno podobo, nespodobno predvsem za najmlajše oči. Skulptura iz steklenih vlaken v perujski Mochi blizu Trujilla, ki je poustvaritev keramične posode ljudstva Mochica iz obdobja pred 1900 leti, milo rečeno priteguje pozornost številnih mimoidočih in turistov, žal pa tudi vandalov, ki so 1,5 metra visok kip že oskrunili.

Načrtujejo jih še 30

A očitno ne vedo, da gre za značilno, spolno eksplicitno tematiko predinkovskega ljudstva, je jezen župan kraja Arturo Fernández Bazán, sicer nekdanji ginekolog, ki je pojasnil, da so bili nepridipravi tudi nasilni, saj so varnostniku grozili z noži in mu onemogočili, da bi poklical pomoč, dokler niso poškodovali spomenika, pri begu pa slovesno izstrelili še nekaj nabojev v zrak.

Ne gre za izprijeno umetnost, ampak poklon plodnosti. FOTO: Twitter

Kot kaže, bo treba na območju, bogatem z arheološkimi najdbami in pričevalci bogate zgodovine, okrepiti varovanje, saj oblasti načrtuje postavitev še okoli 30 kipov, posvečenih ljudstvu Mochica, med njimi ne bo manjkalo erotičnih aktov in božanstev, ki simbolizirajo plodnost. Mnogi načrte podpirajo, spet drugi pa menijo, da so žaljivi in neprimerni za otroke.

Pri kulturnem ministrstvu se odzivajo z začudenjem, češ saj smo vendarle v sodobni družbi, kjer bi se vsi morali zavedati, da je spolnost povsem naravna in neločljiva od človeka, povrhu pa pomemben del perujske kulturne in zgodovinske dediščine, poroča britanski The Guardian.

Gre za upodobitev, značilno za ljudstvo Mochica.

Da bi zakopali bojno sekiro, bodo pristojni ob novih spomenikih morda dodali pojasnjevalne in izobraževalne table ter tako v prihodnje preprečili nasilne izgrede ter zgražanje, še premlevajo. S podobnim nerazumevanjem so se pred časom spopadli na Cipru, kjer so se hoteli s štiri metrom visokim kipom pokloniti krompirju, dragoceni gomoljnici, a so ga mnogi zamenjevali za penis, zato so ga prevrnili in poškodovali že kmalu po postavitvi.