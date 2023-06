Ker jo je varal, je lutki iz blaga odvzela moškost (FOTO)

Z moškimi je križ, je misel, ki kdaj v življenju najbrž presune vsako žensko, da so težavni celo tisti iz cunj, pa vam lahko iz prve roke pove Meirivone Rocha Moraes. Brazilka, ki po diagnozi zdravnikov boleha za objektofilijo, se je lani poročila z moškim iz blaga po imenu Marcelo, ki ga je izdelala njena mama. Ta se je za šivanje moškega svoji hčeri odločila, ko se je naveličala njenega tarnanja nad samskim življenjem. Marcelo je Meirivone dejansko osrečil: še pred poroko, ki se je zgodila lani, mu je rodila sina. Marcelinho je, kajpak, na las podoben očetu. Obljuba večne zvestobe pred 250 gosti je bila sanjska, medeni tedni pa niso dolgo trajali. Meirivone je namreč pred kratkim ugotovila, da jo njen mož iz cunj vara. Besna ga je kaznovala na način, ki naj ga prevarane žene nikar ne poskušajo ponoviti doma: odvzela mu je spolni organ.

Brazilka po diagnozi zdravnikov boleha za objektofilijo.

»Gre zgolj za gumijast dildo, zato sem se odločila, da mu ga bom snela. To sem izvedla že nekajkrat,« razlaga. »Marcelo je poreden, preganja ženske, nato pa mi laže, da se ni nič zgodilo. Tu in tam ga zalotim med pogovorom s kakim dekletom, in ko ga vprašam, kdo je to, pravi, da njegova sestrična,« se razburja ženska, ki se počuti prevarana.

Marcelo je poreden, preganja ženske.

Lani po poroki pa je bila vsa navdušena nad možem. »On je moški, kakršnega sem si vedno želela. Zakon z njim je čudovit,« je dejala. A kot je pogosto v bolj običajnih zvezah, očitno tudi v odnosu z lutko iz blaga pravljica ne traja večno. Vseeno pa o ločitvi še ni govora, ker je Meirivone spet noseča. Tokrat si z Marcelom želita malo princesko iz cunj, a kot pravi nenavadna nosečnica, bosta zadovoljna tudi, če se bo izkazalo, da je drugi otrok fantek.

Po poroki ga je opisovala kot sanjskega moškega. FOTO: Osebni arhiv