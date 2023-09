Ker hočejo ostati samski, jim partnerje iščejo starši

Na Japonskem mladi vedno težje najdejo partnerja, mnogi se celo zavestno odločijo, da bodo zaradi vse višjih stroškov življenja in vse več delovnih obveznosti raje ostali samski, kot da bi se poročili in si ustvarili družino. To pa niti malo ne diši njihovim staršem, ki se niso pripravljeni odreči sanjam o vnukih. Zato so ti vajeti ljubezenskega življenja svojih potomcev začeli jemati v svoje roke.

Tisti, ki si želijo vnukov, so stvari vzeli v svoje roke. FOTO: Joel-t, Getty Images

Dogodki za starše

V nekaterih večjih mestih so tako agencije in portali, kjer lahko ljudje poiščejo partnerja, začeli organizirati dogodke, ne za tiste, ki iščejo ljubezen, temveč za njihove starše. Srečanje, za udeležbo je treba odšteti 90 evrov, je videti zelo podobno kot hitri zmenki, le da poskuša vsak par staršev svojega samskega otroka v najboljši luči predstaviti staršem drugega osamljenega mladeniča ali mladenke.

Nekoč ni bilo sprejemljivo, da se starši vmešavajo v ljubezensko življenje otrok, a to se je v zadnjih letih močno spremenilo.

»Nekoč ni bilo sprejemljivo, da se starši vmešavajo v ljubezensko življenje otrok, a to se je v zadnjih letih močno spremenilo in ti dogodki postajajo vedno bolj obiskani,« je za CNN povedala direktorica ene od agencij, ki organizirajo tovrstna srečanja, Noriko Mijagoši. Da se mladi vedno redkeje odločajo za poroko in družino, pa ni le težava posameznikov, ki si želijo vnukov, temveč postaja nacionalni problem. Število prebivalcev Japonske se iz leta v leto vztrajno manjša, povprečna starost pa viša, kar je med drugim slabo za gospodarstvo. Stopnja rodnosti, potrebna za vzdrževanje stabilne populacije, je 2,1, na Japonskem pa je lani znašala rekordno nizkih 1,3.