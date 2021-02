Kdo bi? Hitlerjeva straniščna deska na prodaj

Za spominek

Tudi njegova kopalniška oprema je šla za med. FOTO: Reuters

Zares bizarna, unikatna ostalina druge svetovne vojne. Največji približek prestolu, za katerega si je brutalni diktator tako zelo prizadeval, ocenjujejo strokovnjaki. Pri avkcijski hiši Alexander Historical Auctions je namreč na prodaj deska s straniščne školjke nacističnega krvnikaT. i. relikvija iz Hitlerjeve zasebne kopalnice v dopustniški vili v Berghofu v bavarskih Alpah ima celo izklicno ceno 4000 evrov, lahko pa bi dosegla končni izkupiček 12.000 evrov, menijo poznavalci in pristavljajo, da nenavadni artefakti na dražbah pogosto pritegujejo veliko zanimanja in dosegajo osupljive zneske. In kako je deska s straniščne školjke sploh zašla v javnost? Kot piše zgodovina, jo je iz razkošne kopalnice odtujil ameriški vojak: hiša, v katero se je Hitler rad umaknil in tam užival v miru, je bila izjemno poškodovana, potem ko so jo v zadnjih dneh vojne 1945. bombardirali zavezniki. Nacistični vodja je bil takrat v Berlinu, Borchu pa je nadrejeni dopustil, naj si izbere spominek. Iz diktatorjeve spalnice je vzel ščit iz prve svetovne vojne in dve oljni sliki, potem pa je zavil še v kopalnico, kjer so se mu zasvetile oči. In zakaj se je odločil za straniščno desko? »Kam, misliš, da je Hitler dal svojo zadnjico?« je odgovoril drugemu vojaku, ko je osupel zagledal izbrani artefakt.Ta je romal v New Jersey, kjer je bil vojak doma, lesena deska je dobila častno mesto v njegovi kleti. Borchevi potomci so sklenili spominek iz druge vojne vihre prodati, k deski pa so dodali še časopisni izrezek, ki poroča o relikviji iz Hitlerjeve kopalnice, in dve fotografiji vojaka. Sicer to ni prva straniščna relikvija na dražbi, lani je slabega tisočaka zaslužila prevleka straniščne školjke nekdanjega kitarista skupine Rolling Stones. .