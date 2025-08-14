NA PODLAGI PREMOŽENJA

Kazen je v Švici doletela milijonarja: 85.000 evrov mora plačati za prehitro vožnjo

V naselju prekoračil hitrost za 27 km/h.
Fotografija: Radar ga je ujel v Lozani. FOTO: Bogdan Lazar/Getty Images
Radar ga je ujel v Lozani. FOTO: Bogdan Lazar/Getty Images

A. B.
14.08.2025 ob 11:00
Morda v Švico z avtomobilom res zaidete bolj poredko, a vseeno je dobro vedeti, da oblasti tam globe za prehitro vožnjo izračunavajo na podlagi višine premoženjskega stanja voznika.

Pred dnevi je na cestnoprometne predpise pozabil poslovnež, ki je z več sto milijoni frankov uvrščen na lestvico 300 najbogatejših ljudi v Švici. V Lozani na obali Ženevskega jezera je namesto s 50 vozil s 77 kilometri na uro. Torej 27 kilometrov preveč. Prekoračitev je zaznal obcestni radar in bogatašu grozi astronomsko visoka kazen. Sodišče v okrožju Vaud mu je namreč naložilo plačilo 40 dnevnih zneskov kazni po 2000 frankov oziroma 2126 evrov, kar skupaj znaša 85.040 evrov.

V Švici globe za prehitro vožnjo izračunavajo na podlagi višine premoženjskega stanja voznika.

Sreča v nesreči za voznika

Edina sreča v nesreči za voznika je, četudi, roko na srce, je izrečena globa zanj drobiž, da mu ne bo treba plačati, če ga v roku treh let spet ne ujamejo pri prehitri vožnji. Vseeno mora Francoz, ki v Švici živi že 20 let, takoj plačati kazen 10.000 frankov (10.628,52 evrov). Kot je namreč poročal tamkajšnji spletni portal 24 Heures, ni bilo prvič, da ga je ujel radar za merjenje hitrosti. Pred osmimi leti je bil že obsojen zaradi enakega prekrška. Takrat je prejel globo v višini 60.000 frankov oziroma 63.774,36 evra (prav tako pogojno) in kazen 10.000 frankov.

Za primerjavo: v Sloveniji vas prekoračitev hitrosti med 20 in 30 kilometri na uro v naselju, kjer je splošna omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, stane 250 evrov in pet kazenskih točk. Seveda ne glede na premoženjsko stanje, življenjski slog in preživninske obveznosti.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

