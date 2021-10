Kartonaste mojstrovine (FOTO)

Na podlagi skice

Izjemno natančna umetnica išče navdih predvsem v pop kulturi.

10 let že ustvarja iz kartona.

Začelo se je pred desetletjem, ko je med študijskim projektom v roke prijela kos kartona, škarje in lepilo in izdelala nekaj podobnega kolesu, pripoveduje danes 29-letna, ki je tako povsem po naključju odkrila svojo umetniško žilico, zdaj pa polni galerije in tudi spodobno služi.Japonka iz kartona izdela tako rekoč vse, pri navdihu pa se opira predvsem na sodobno in kultno filmsko industrijo ter pop kulturo. Med njenimi osupljivimi izdelki se najdejo Godzilla, Batman, tanki, ladje, vojaška letala, roboti, Nikova superga ter McDonaldsov obrok in še marsikaj, kar pritegne njeno oko in spretne roke. Sprejema tudi naročila ljubiteljev takšne umetnosti, dela ji nikakor ne primanjkuje, je zadovoljna.»Spodbudo mi dajejo ljudje v moji okolici, ki me pohvalijo ob rezultatu in dobro opravljenem delu. To mi je zelo pomembno,« pojasni Monami, ki izdeluje takšne umetnine, kakršne bi si tudi sama želela v svojem domu. Pomembna sta tudi zmernost in dober okus, poudarja; ne mara pretiravanja in ozke usmerjenosti, zato svojega sloga ne označuje. Iz odpadnega kartona izdela pač tisto, kar jo v tistem trenutku pritegne, projekta pa ne načrtuje do potankosti, temveč si začrta zgolj preprosto skico, na podlagi katere potem ustvari tridimenzionalno in nadvse prepričljivo podobo. Škarje, več vrst, kakopak, olfa nož, pinceta, kakovostno lepilo, voda, ravnilo in še nekaj pripomočkov zapolnjujejo njen domači studio, v katerem so nastale že takšne mojstrovine, ki znajo pri navdušenih kupcih iztržiti tudi tisočaka!Ne, njeno delo nima okoljevarstvene note niti ne želi s svojimi umetninami pridigati javnosti, poudarja. A dejstvo je, da je njena osnovna surovina odpadna kartonska embalaža, kar je zanesljivo lahko priporočilo številnim umetnikom, ki se opirajo na umetne in neekološke zmesi.