Kar sta si privoščili ti dve ženski, je neverjetno, otroci pa gledali (VIDEO)

V začetku decembra je na družbenem omrežju zakrožil posnetek dveh žensk, ki se prepirata na parkirišču. Gre za posnetek, ki je nastal pred trgovskim centrom v Sainsburyju.Kaj se je zgodilo? Neka ženska je mami s tremi otroki dejala, da je parkirala tako, da je zaprla prehod in da nihče ne more mimo. Njej to ni bilo všeč in se ji je približala. V avtu ji je dejala, da ne nosi maske, nato pa jo mama s tremi otroki pljunila.Izrekla je še nekaj grdih besed s kletvicami, nato pa se odpravila nazaj v svoj avto. Vse to pa so opazovali njeni otroci v avtu.​Video je pogledalo več kot 10 tisoč ljudi, ki so ostro komentirali obnašanje mame, rekoč, kakšen zgled je svojim otrokom.