Kar 22 let na sodišču zaradi 24 centov

Ali se je splačalo? Tungnat Čaturvedi vztraja, da vsekakor, njegova zgodba pa naj bo navdih vsem drugim, ki se borijo za svojo pravico. Pa čeprav se marsikomu zdi banalna. Denimo, v višini 24 centov!

Zgodilo se je leta 1999, ko je indijski odvetnik iz zvezne države Utar Pradeš potoval iz mesta Mathure v Moradabad. Kupil je dve vozovnici, uslužbenec železnic pa so je zaračunal za dodaten znesek 20 rupij oziroma 0,24 evra. Kar je po njegovem mnenju čista korupcija, kraja in krivica, je vseskozi poudarjal Čaturvedi, ki mu ni žal za nobeno minuto, ki jo je preživel v sodni dvorani. Udeležil se je več kot 100 obravnav v obdobju 22 let, in čeprav so ga svojci vmes rotili, naj vendarle odneha in si prizanese s trpinčenjem ter zapravljanjem časa, ponosni odvetnik ni bil pripravljen popustiti. In še prav je imel, kajti nazadnje je v bitki, ki so jo mnogi označevali za absurdno, tudi zmagal.

183 evrov odškodnine so mu namenili.

Obogatel sicer ne bo, a moralna zmaga in pravica sta najpomembnejši, poudarja zdaj 66-letni možakar, ki je po več kot dveh desetletjih le prepričal sodišče za pravice potrošnikov in dokazal, da ga je uslužbenec železnic zares opeharil. Ker je Čaturvedi odvetnik, se je zagovarjal sam, zato se je ognil enormnim stroškom; sodišče je še odredilo, da mu morajo železnice plačati odškodnino v višini 15.000 rupij oziroma 183 evrov in vrniti 20 rupij z 12-odstotnimi letnimi obrestmi med letoma 1999 in 2022. Če znesek ne bo poravnan v 30 dneh, bo obrestna mera spremenjena na 15 odstotkov. Odškodnino je sicer označil za mizerno, saj ne more nadomestiti duševnih stisk in porabljene energije, ki mu jih je povzročil primer, a kljub temu denar ni bil najpomembnejša motivacija, poudarja.