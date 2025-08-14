Kaos v Grčiji: turisti so se stepli sredi plaže, razlog naravnost bizaren (VIDEO)

Boj za najboljša mesta na plažah v Grčiji je vsako sezono vir sporov, tokrat pa je šlo vse skupaj še korak dlje. Na otoku Rodos so se turisti fizično spopadli zaradi ležalnikov v prvi vrsti ob morju. Eden od prisotnih je pretep posnel, posnetek pa je hitro zakrožil po družbenih omrežjih, kjer ga je objavila tudi stran Grčija info.

»Nekdo je resno vzel pregovor boj za mesto pod soncem ... Rodos v živo kot resničnostni šov,« so zapisali ob posnetku. Zmedeni dopustniki so osuplo opazovali, kako moški izmenjujejo udarce, vse zaradi nekaj ležalnikov. Na srečo so drugi turisti hitro posredovali in prekinili pretep.

Pod objavo se je vsul plaz komentarjev: »Prva vrsta je pač prva vrsta, treba se je boriti zanjo«, »Ne vem, ali naj se smejim ali jokam«, »To je pa res aktiven dopust«, so se šalili uporabniki.