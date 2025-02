Kaos na priljubljenem smučišču: 10.000 ljudi okupiralo mesto, ljudje padali kot stožci, drugi z žarom na progi (VIDEO)

Vsaka reklama ni dobra reklama. Še posebej, ko vodi do invazije 10.000 dnevnih izletnikov na smučišče, kaotičnih prizorov na smučiščih, ekstremnih prometnih zamaškov, obtožb slabega vedenja in nujnih ukrepov za nadzor množic. To se je zgodilo v Roccarasu, ki je v osrednji italijanski regiji Abruzzo, enem izmed najbolj priljubljenih italijanskih smučarskih destinacij, potem ko so objave na družbenih omrežjih o močnem sneženju spodbudile turistična podjetja v obalnem mestu Neapelj, da organizirajo poceni turistične avtobuse.

In prišlo je do invazije, kar 220 turističnih avtobusov na dve uri in 130 kilometrov dolgi poti je skupaj z avtomobili, polnimi radovednih dnevnih obiskovalcev, blokiralo ozke ceste letovišča in razjezilo 1500 lokalnih prebivalcev, ob tem navaja CNN.

Turistične skupine – ki so za potovanje plačale okoli 20 evrov, vključno s sendvičem – so obtožili, da povzročajo nered, ne upoštevajo smučarskega bontona ali se spuščajo na improviziranih saneh, med drugim izdelanih iz loncev za kuhanje.

Čakanje v vrsti za vlečnico kot nočna mora

Gneča je bila tolikšna, da nisi mogel niti hoditi, čakanje v vrsti za vlečnico ali restavracijo pa kot nočna mora. Tisti, ki jim ni uspelo priti v restavracije, so imeli žar kar zunaj. Tisti, ki so se res odločili za smučanje, so doživeli grozljive razmere na smučarskih progah, očividci trdijo, da so ljudje padali kot stožci, Zato so imeli tamkajšnji karabinjerji v enem dnevu kar 180 intervencij.

Lokalni mediji trdijo, da je za to kriva Rita De Crescenzo, priljubljena vplivnica iz Neaplja, ki je v zadnjih tednih na družbenih medijev objavila vrsto posnetkov, v katerih je ljudi vabila, naj pridejo uživat na snegu.