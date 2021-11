Kaos na avdiciji za striptiz klub, organizator jih je pozval: Prosim, pojdite domov (VIDEO)

Striptiz klub v Las Vegasu je na dan avdicije za nove striptizete na široko odprl svoja vrata in povabil na avdicijo zainteresirano množico. A stvari so kmalu ušle izpod nadzora in so vse skupaj morali prekiniti, saj se je pojavilo več kot tisoč radovednežev, ki niso želeli izpustiti edinstvene priložnosti, da bi si čisto od blizu ogledali oblinaste lepotice, ki so se prijavile na avdicijo. Organizatorji so bili tako presenečeni nad odzivom in množico, da so celo pomislili, da se jim lahko ponovi situacija v Astroworldu.

»Tukaj je preveč natrpano, morate oditi. Vsi ste videli, kaj se je zgodilo Travisu Scottu nek večer, najbolje bo, da pospravite svoje stvari in odidete,« je dejal organizator, ko se je na vabilo organizatorja odzvalo preveč ljudi. Na spletu so se pojavili tudi posnetki razgretega ozračja v klubu Ice, kjer so bankovci dobesedno leteli po zraku in ležali po tleh. Vroče striptizete so se valjale po denarju in nastavljale svoje obline pohotnim mladeničem.