Kamera posnela dostavljavca hrane, ki je uriniral v stanovanjski stavbi (VIDEO)

Portal 023.hr je pridobil posnetek, na katerem dostavljavec priljubljene dostavne platforme Wolt opravlja malo potrebo na hodniku stanovanjske stavbe v Zadru, medtem ko čaka dvigalo. Že naslednji dan so odkrili identiteto dostavljavca.

Po objavi posnetka iz Wolta sporočili: Dostavljavca smo nemudoma odpustili

Po incidentu v Zadru so se oglasili iz tamkajšnjega podjetja Wolt, kjer so za portal povedali, da so nemudoma ugotovili, za koga gre in z njim prekinili sodelovanje.

»Žal nam je zaradi neprimernega vedenja našega dostavljavca. Njegovo identiteto smo nemudoma preverili in ga samodejno izključili iz dostav na Wolt platformi. Takšno obnašanje ostro obsojamo, saj močno škoduje ugledu našega podjetja,« so zapisali v uradnem odgovoru.