Kam je izginil leseni penis?

4 metre visok monolit so opazili med štetjem ovac.

Potem ko je skrivnostni monolit izginil iz puščave v ameriški zvezni državi Utah, se je podoben predmet pojavil v Romuniji. Štiri metre visok monolit so opazili na hribu Batca Doamnei v mestu Piatra Neamt, poročajo lokalni mediji. Struktura je votla in tri metre visoka, zaradi njenega videza pa so se pojavila ugibanja o njenem izvoru. Na prvi pogled je zelo podobna monolitu, ki so ga v Utahu opazili 18. novembra, marsikdo se sprašuje, ali sta povezana. Iz tamkajšnjega urada za upravljanje zemljišč so pred dnevi sporočili, da je predmet izginil. Prvi so ga opazili državni uradniki, ki so pomagali šteti ovce iz helikopterja. Od kod je prišel monolit v Utahu in tudi ta v Romuniji, ni znano, nekateri menijo, da gre za potegavščino, ki jo je navdihnil znanstvenofantastični roman 2001: Odiseja v vesolju.Medtem pa se nemška policija ukvarja z izginotjem velikanskega lesenega penisa, ki je stal na 1783 m visoki bavarski gori Grünten (140 km jugozahodno od Münchna), na kateri se je pojavil pred nekaj leti. Dva metra visoki penis je padel med vikendom, je poročal lokalni časnik Allgaeuer Zeitung, nekdo ga je očitno posekal, saj je za njim ostal le kup žagovine. Poklon moškim genitalijam je v zadnjih letih postal precej slaven, magnet za pohodnike, ki so se z njim radi objavljali na instagramu, celo na Google Maps se je pojavil, kjer je uvrščen med »kulturne spomenike«. Lokalna legenda pravi, da je nastal kot šaljivo rojstnodnevno darilo mladeniču, a njegova družina nad darilom ni bila navdušena, zato so 200-kilogramsko skulpturo odvlekli na goro in jo tam pustili. Kot rečeno, primer preiskuje policija, čeprav ni znano, ali gre v resnici za zločin.