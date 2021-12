Kalvarija vaščanov zaradi petelinov, šli so na sodišče

Prebivalci britanske vasice bodo po treh letih končno lahko pospravili čepke za ušesa in zaživeli normalno življenje. Tega sta jim do zdaj grenila soseda oziroma njuni štirje petelini, ki niso kikirikali le ob zori, takrat so se oglašati šele začeli, utihnili pa niso vse do mraka. Sprva so sosedje poskušali potrpeti, misleč, da se bodo živali umirile, ko pa se to ni zgodilo, so se s sosedoma poskušali pogovoriti ter ju prosili, naj peteline umakneta. Lorraine Burgeen in njen mož Alexander pa sta bila vse prej kot razumevajoča do sokrajanov, menda sta njihove prošnje sprejela celo nasilno, in vaščanom ni preostalo drugega, kot da se obrnejo na sodišče.

»To je bila prava nočna mora. Niti oken nismo mogli odpreti, kaj šele, da bi posedali na vrtu kot drugi ljudje. Hrup je bil nevzdržen, njima pa čisto vseeno,« je dejal eden od sosedov. Še težje je bilo petelinje oglašanje prenašati drugemu sosedu, ki že od začetka pandemije dela od doma. »Začeli so ob petih zjutraj in niso nehali do mraka. Neverjetno je, kako glasni so. Moje delo zahteva veliko zbranosti, a zbrati se je bilo nemogoče,« je dejal. Par je bil obtožen povzročanja močnega hrupa in očitke sta na sodišču tudi priznala, sodnik pa jima je zdaj ukazal, naj za vse štiri živali najdeta nov, ustreznejši dom. Vsakemu je naložil tudi plačilo 200 evrov kazni. »Petelini so najini ljubljenčki, posvojila sva jih iz zavetišča. Ne vem, kaj bova zdaj, upam, da jih ne bo treba dati uspavati. Saj sva poskušala vse mogoče, da bi ublažila hrup, kokošnjak sva poskušala zvočno izolirati, a očitno to ni bilo dovolj,« je po odločitvi sodišča dejala razočarana Lorraine. Sosedje so medtem presrečni. »Navdušen sem, ko bi se stvar le rešila prej, pritožbe smo začeli pisati že leta 2018. V stanovanjskih soseskah petelini ne bi smeli biti dovoljeni, saj obstaja meja, kakšna glasnost je še sprejemljiva za kakovostno življenje, in oglašanje teh živali jo močno preseže, to smo dokazali tudi z meritvami,« je dodal eden od vaščanov.