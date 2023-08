Kakšna drama: svakinjo je nagnala s poroke

Na porokah velja nenapisano pravilo, da naj bi belo nosile le neveste, če te seveda ne odločijo drugače, a odločitev mora biti jasna in glasna. Neveste pogosto zasenčijo bodoče tašče v toaletah, ki so bile preveč podobne poročnim oblekam, ali prijateljice, ki so jim bile po dolgih mesecih spet prav najljubše obleke, pa so se jih odločile obleči, četudi so bile bele.

No, neka nevesta pa je povsem izgubila živce, ker je v beli opravi na poroko prišel ženinov nečak. »Med zabavo po poroki sem našel svojo drago na stranišču vso objokano, ker je moja sestra šestletnega sina oblekla v bele kavbojke, imel je še belega metuljčka, a to je vse, njegova srajca je bila modra. Res, da so bila navodila jasna, na vabilih je pisalo, da prosiva svate, naj nihče ne nosi te barve, a to je bil otrok, za božjo voljo,« je zapis na enem od spletnih forumov začel 29-letni Američan, ki se je predstavil zgolj kot Bob.

Bela oblačila so bila izrecno prepovedana. FOTO: Pawel Kajak, Getty Images

»Rekel sem ji, da je povsem nerazumna, a se ni strinjala. Vse skupaj je postajalo samo še slabše, dokler ni odvihrala do moje sestre ter zahtevala, da s sinom zapustita zabavo. Najbrž mi ni treba posebej poudarjati, da sva poročno noč preživela vsak na svojem, ona pri svoji mami, kjer je nato ostala še nekaj dni. Sem res prestopil mejo, ko sem ji rekel, da se obnaša nerazumno in sebično?« je spletne uporabnike vprašal Bob. »Jezus, to je bil šestletni otrok z belim metuljčkom. Je mislila, da ga bodo ljudje zamenjali z nevesto?« se je glasil eden od več kot tisoč odgovorov, ki jih je prejel Američan. Zelo redki so stopili v bran nevesti.