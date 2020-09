Kakšna bizarnost! Nagnusni kondomi za drugo uporabo

Po čiščenju na leseni falus

345.000 rabljenih kondomov so zasegli vietnamski policisti.

Norvežanki so bili tako zelo všeč, da jih je kar izobesila po svojem domu. FOTO: Lemontreeimages/Getty Images

Takšno početje je nezakonito, nevarno in še nagnusno povrhu. Vietnamska policija je v nenavadni raciji zaplenila kar 345.000 rabljenih kondomov – pripravljenih za vnovično uporabo!, 32-letna nadobudna podjetnica, je v svojem obratu v provinci Binh Duong na jugu države prala, sušila in nato pakirala kondome, ki bi kakor novi preplavili trg in ji prinesli dobiček, poročajo azijski mediji. Policija je zasegla 360 kilogramov kondomov, ki so čakali na obdelavo, več tisoč pa jih je bilo že pripravljenih za prodajo. Od kod vse izvira rabljena zaščita, ni znano, Pham pa je priznala, da je enkrat na mesec prejemala pošiljko, namenjeno čiščenju in vnovičnemu pakiranju. Kondome je najprej prekuhala, potem pa jih posušila in vnovič oblikovala na lesenem modelu penisa, nazadnje pa zložila in spravila v nove zavojčke. Ti so potem romali v avtomate po hotelih, bencinskih črpalkah in prodajalnah, koliko jih je že v obtoku in koliko je bilo že prodanih, pa policija poskuša ugotoviti. Pham je zaupala, da je z vsakim kilogramom predelanih kondomov zaslužila pičlih 15 centov, sostorilce pa možje postave še iščejo. Zaseženo blago bodo ustrezno uskladiščili in po preiskavi zavrgli kot medicinski odpad.Afera na azijski celini žal ni prva, v preteklosti so že večkrat zasačili kriminalne tolpe, ki so ali predelovale rabljene kondome ali pa iz cenenih in nepreverjenih materialov, celo reciklirane gume, izdelovali ponaredke. Takšni izdelki so skrajno nevarni, saj ne omogočajo nobene zaščite pred spolno prenosljivimi ali drugimi okužbami ter zanositvijo, opozarjajo zdravstvene oblasti, na Kitajskem pa so pred leti odkrili celo obrat, ki je iz recikliranih rabljenih kondomov izdeloval cenovno zelo ugodne trakove in druge lasne pripomočke, na številnih so odkrili prisotnost bakterij in virusov. Na nevarne pasti rabljenih kondomov pa bi očitno morali glasneje opozarjati tudi v Skandinaviji. Norvežankaje namreč pred leti razburila javnost s svojo zbirko rabljenih kondomov: shranjevala je tako tiste od svojega partnerja kakor tudi one, ki so ji jih odstopili prijatelji ali pa prodali popolni neznanci. Nagnusne trofeje, ki jo menda nadvse privlačijo z vonjavami, je izobesila po stenah svojega stanovanja.