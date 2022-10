Kakšen junak: oklofutal medveda, da bi rešil pse in dekle (VIDEO)

Neki moški je šel po svojem posestvu na sprehod s partnerico in psoma. Teh ni imel na povodcu, in ko sta naletela na medveda, sta takoj zbežala. Moški pa je stopil proti njemu in začel kričati. Medved se mu je približal, moški pa ga je najprej oklofutal, nato pa pograbil pločevinast pokrov in lopato ter začel zganjati hrup in na koncu uspešno pregnal nepovabljenega gosta.

Na koncu se je vse srečno končalo, le mladi medved je imel ranjen ponos ...