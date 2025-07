»Kako veš, da so Bosanci na plaži?« Ta posnetek navdušuje Balkan (VIDEO)

Počitnice so že skoraj na vrhuncu, zato seveda ne manjka takšnih in drugačnih posnetkov, ki opisuje počitniške aktivnosti. Tokrat je v ospredju posnetek, ki je navdušil Balkan in že zbral več kot 600.000 ogledov.

Tako je mama objavila prizor s plaže z napisom: »Kako veš, da so Bosanci na plaži? Baaaabo odmeva po plaži.« Ob objavi je še zapisala: »Samo kriči, hči, mama je plačala za vse.«

Mnogi naši južni sosedje so posnetek pohvalili:

»Kako rada slišim vas Bosance, vse je spontano, uživajte v počitnicah z otroki ...«

»Vsako leto imam Bosance v svojih apartmajih. Ni boljših in bolj poštenih ljudi«

»Če ne bi bilo Bosancev, bi bila sezona zelo slaba«