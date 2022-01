Kako grozno: na lotu zadel pet milijonov evrov, nato pa doživel grenko razočaranje

Uporabnik reddita je pred kratkim delil svojo zgodbo s precej grenkim spoznanjem. Na loteriji je zadel skoraj pet milijonov evrov, a ko je povedal, da denarja ne bo delil, se mu je družina odrekla.

Pojasnil je, da sta z ženo občasno kupovala loto listke za zabavo in nista pričakovala, da bosta zadela tako lepo vsoto, a sta očitno imela srečo brez primere. »Ko sva odplačala vse dolgove (študentska posojila, hipoteko za hišo, posojilo za avto), nama je ostalo še veliko denarja. Če še ne veste, 70 odstotkov zmagovalcev loterije po nekaj letih bankrotira,« je zapisal. Ker nista želela, da bi ju doletela enaka usoda, sta se odločila vložiti dva milijona v posel, preostala dva pa naj bi namenila za nakup stanovanja.

»Ko sem to povedal družini, sem mislil, da bo njihova prva reakcija navdušenje in da bodo veseli, da sem finančno odgovoren. Namesto tega so se začeli pogovarjati o velikem družinskem potovanju in tem, kako bova poplačala vse dolgove, ki jih imajo,« je zapisal uporabnik. Pojasnil jim je, da je pet milijonov evrov resda velika vsota, a da denarja ne bo delil. Nakar so mu povedali, da v družini ni več dobrodošel in naj se z njimi nikoli več ne pogovarja.

No, ta družina je vsekakor pokazala, da kri ni močnejša od denarja. Pa vi, bi delili svoj dobitek z družino?