Kaj takega! Poglejte, kaj sta športnika po osvojeni medalji dobila za jesti (FOTO)

Hrvaška veslača Martin in Valent Sinković sta na Svetovnem pokalu v veslanju, ki je potekal v italijanskem Vareseju, osvojila srebrno medaljo.

Sinkovića sta s to medaljo še dodatno obogatila svojo impresivno zbirko odličij. Najvrednejše so štiri olimpijske medalje – tri zlate in ena srebrna. Že v lanski sezoni jima zmaga na Svetovnem pokalu ni uspela, saj sta prav tako končala na drugem mestu. Spomnimo, na preteklih olimpijskih igrah sta osvojila zlato odličje, piše Index.hr.

Po tekmi pa nista skrivala razočaranja nad organizacijo obrokov. Na družbenih omrežjih sta izrazila nezadovoljstvo, ker jima organizatorji po naporni tekmi niso zagotovili ustreznega obroka. »To je vse, kar sva dobila za jesti po tekmi za 25 evrov???«, sta zapisala brata Sinković in objavila fotografijo skromnega obroka.