Kaj ima oblečeno?! Fotografija moškega s plaže sprožila val smeha (FOTO)

Medtem ko so plaže na Hrvaškem te dni polne turistov z vsega sveta, je ena fotografija s plaže postala prava spletna senzacija. Moški v nenavadnih kopalkah je pritegnil pozornost mimoidočih in nato še širše javnosti, saj so njegove izjemno izstopajoče kopalke sprožile val smeha in memov na družbenih omrežjih.

Njegove edinstvene kopalke – ki naj bi bile po obliki in barvi videti skoraj kot kombinacija retro spodnjic in kostuma za superjunaka – preprosto niso mogle ostati neopažene. Komentarji uporabnikov spleta segajo od »modni pogumnež« do »hrvaški Borat«.

Vroč turistični val

Hrvaška letos beleži eno najboljših turističnih sezon v zadnjih letih. Po podatkih tamkajšnjega turističnega združenja se je število tujih gostov že v juliju približalo rekordnim številkam iz leta 2019. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Dubrovnik, Split, Zadar in otoki, kot so Hvar, Brač in Pag, pa tudi manjša mesta, kot sta Rovinj in Makarska, doživljajo izjemen naval turistov.

Največ gostov prihaja iz Nemčije, Slovenije, Avstrije, Češke in Poljske. Temperature morja in zraka, ki pogosto presegajo 30 °C, dodatno vabijo množice na plaže. Tako kot v modi nasploh, tudi pri kopalkah ni več »pravil« – močni vzorci, drzne barve ali celo humorne izbire, kot jih je demonstriral gospod s plaže, so postale del barvitega poletnega utripa, poroča index.hr.

