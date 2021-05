Jokali boste od smeha, to se je dogajalo na evrovizijskem odru (VIDEO)

Ker smo sredi evrovizijskega tedna, je povsem na mestu, da se spomnimo vseh nerodnih trenutkov, ki so jih v prejšnjih letih ujele evrovizijske kamere.Med njimi so nerodni padci, zgrešeni toni, trenutki, ko so pozornosti potrebni gledalci stekli na oder in zmotili nastop pevcev. Veliko pa je tudi ponesrečenih javljanj in podeljevanj točk. Kamere so zabeležile tudi trenutke, ko so zmagovalci ali podeljevalci, nesrečno zlomili evrovizijsko trofejo. Najbolje, da si kompilacijo kar ogledate. Smeh je zagotovljen.