Jelena ga je s spolnimi igricami opeharila za četrt milijona evrov

Srbkinja Jelena G. je bila pred dunajskim sodiščem obsojena na 21 mesecev zapora, ker je za 250 tisočakov oškodovala avstrijskega državljana (61). Po poročanju avstrijskega portala Kosmo je bila spoznana za krivo izsiljevanja, hudih prevar in zlorabe plačilnih kartic, razkrito pa je bilo, da se je nočna mora avstrijskega državljana začela oktobra 2019, ko je objavil oglas na internetu, v katerem išče partnerja za sadistično-mazohistične igrice. Izročil ji je kreditno kartico Jelena se je odzvala na oglas. Spoznala sta se in ujela, po nekaj tednih pa odšla na dopust v Beograd. Moški je sodišču dejal, da je Jeleni ob prihodu v srbsko prestolnico dal kreditno kartico in PIN-kodo. Samo pot v Beograd naj bi ga stala 27.000 evrov, a kot pravi, ga denar ni skrbel, ker je podedoval veliko bogastvo.



Ko sta se po dopustu vrnila na Dunaj, ga je Jelena prosila za posojilo 7000 evrov, ker naj bi bila toliko dolžna svojemu zvodniku, kmalu zatem pa za še 21.000 evrov. Po drugem posojilu ga je po telefonu poklical neznanec in zahteval še 100.000 evrov. To pa je bilo tudi za radodarnega sponzorja preveč in je gospodično lepo prijavil policiji.

Komentarji: