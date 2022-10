Je to začetek konca? Poglejte, kako v trgovinah prodajajo paštete (FOTO)

Trgovci poskušajo na vse načine stopiti tatovom na prste, zato v vse več trgovinah nameščajo kamere, ključavnice, zaklenjene vitrine in izdelke zapirajo v škatlice z alarmom. Iz Srbije poročajo o nenavadni odločitvi trgovca, da je v posebno škatlo proti kraji zaprl pašteto.

Seznam izdelkov, ki so tarča zlikovcev, naj bi bil vsak dan daljši – poleg pijače, so na udaru tudi kreme znanih blagovnih znamk, zobne krtačke, zobne paste, konzerve, bombonjere itd., navajajo srbski mediji.

Na družbenih omrežjih se je pojavila fotografija paštete in ribje konzerve v plastični pozorni škatlici v eni izmed trgovin. »Vse besede so odveč. Paštete se pakirajo v škatlo z alarmom. Dobra ekonomska politika in kupna moč meščanov,« je zapisal.

Po tej objavi fotografije so se zvrstili komentarji:

• »Želela sem napisati 'prežalostno', pa sem si premislila, ko sem prebrala, da so lopovi odrezali 200 metrov bakrenih kablov v vas. Potreba po kraji je v našem narodu neka motnja.«

• »Dražje so kot v Nemčiji.«

• »Ne gre za kupno moč, verjemi mi. Krade se vse od alkoholnih pijač do kave, kar koli pride pod roko. Največji kradljivci so otroci, verjetno zaradi adrenalina, in narkomani. Vsake toliko pride tudi kakšen migrant, a jih na Zvezdari ni veliko.«

• »Ljudje rajši kradejo, kot pa jedo kruh s pašteto.«

Nekdo je objavil tudi posnetek kraje v trgovini, na katerem se vidi, kako tat krade izdelke in jih skriva v žepe hlač in jakne. Ko je ukradel vse, kar je lahko, je odložil prazno košaro in zapustil trgovino.