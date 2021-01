Jasnovidka napoveduje katastrofalno leto za zvezdnike in vplivneže

Pandemična napoved

Kraljeva družina

V svetu slavnih

Politika

Jasnovidkaima prav poseben način napovedovanja prihodnosti. V nasprotju s svojimi jasnovidnimi kolegi in kolegicami za napovedovanje ne uporablja kristalne krogle, kart ali česa podobnega. V prihodnost pogleda ob pomoči špargljev, ki jih vrže v zrak, in prebere vzorce, ki jih ti ustvarijo.Angležinja (65) napoveduje, da se bo pandemija nadaljevala do junija, njen učinek pa bo, da bodo ljudje postali bolj prijazni. Potovanja v tujino bodo v prihodnje prej izjema kot kaj drugega. Ekstremne vremenske razmere in tropske nevihte bodo postale še pogostejše, najbolj popularno ime v letu 2021 pa naj bi postalo ime»Čeprav se bo vpliv novega koronavirusa po svetu še dolgo čutil, bodo cepiva prinesla vrnitev v neko novo normalnost do junija 2021. A ne bo tako kot pred pandemijo,« je napovedala. »Ljudje bodo postali bolj prijazni in bolj tolerantni do drugih, vlade pa bodo bolj upoštevale in spoštovale voljo ljudstva.«Na dvoru pa bo, kot kaže, pestro še naprej. Napoveduje vsaj dve kraljevi ločitvi in vrnitev princana Otok, kjer naj bi mu marca povedali, da ne bodo več podpirali njegovih trenutnih »pogojev«. Junija naj bi kraljicaoznanila nekaj pomembnega in namignila, da bi lahko predala vodenje princuSlavnim leto 2021 šparglji ne napovedujejo rožnatih časov. Znani in vplivni bodo postavljeni na stran, občudovani pa bodo »resnični heroji«. »Bajne plače športnikov in obsedenost z zvezdniki bodo preteklost. Začenja se era polprofesionalnih športnikov.«napoveduje negotovo prihodnost in pravi, da mu bo stranka obrnila hrbet. Napoveduje tudi, da ne bo drugega škotskega referenduma.Jemima, ki je samo sebe oklicala za svetovno znano napovedovalko prihodnosti, je v preteklosti pravilno napovedala brexit, tudi nekaj ločitev ter britanske poplave v letu 2018. V temo pa je brcnila, ko je napovedala, da boTrump zmagovalec zadnjih predsedniških volitev.