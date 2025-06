Japonska Baba Vanga prestrašila turiste

Med jasnovidci, astrologi in podobnimi tiči, ki zagotavljajo, da znajo napovedati prihodnost, ni bilo dosti takšnih, ki bi jasno napovedali epidemijo covida-19. Brez ovinkarjenj pa je zmagoslavni pohod virusa v letu 2021 napovedala Ryo Tacuki, ki ji pravijo tudi japonska Baba Vanga, po sloviti bolgarski slepi jasnovidki. Med najbolj znanimi napovedmi Tacukijeve je smrt Freddieja Mercuryja, ki ga je v sanjah videla umreti 24. novembra 1976. Petnajst let pozneje, točno na ta dan, je pevec umrl zaradi zapletov, povezanih z aidsom.

Leta 1999 je objavila knjigo Prihodnost, kot jo vidim, v njej pa je poleg covida-19 pravilno uganila še vrsto drugih zgodovinsko pomembnih dogodkov. Ko so knjigo ponovno izdali leta 2021, je skrivnostna prerokinja dopolnila vsebino z novimi prerokbami, vključno s prerokbo, ki pravi, da bo julija 2025 Japonsko opustošil cunami. Njena napoved je povzročila kaos v turističnem sektorju, saj so mnogi po tem, ko so izvedeli zanjo, odpovedali julijski izlet na Japonsko ali pa ga prestavili na naslednje mesece. Odpovedovali so zlasti turisti iz Kitajske in Hongkonga, ki sta drugi in četrti največji vir turistov za Japonsko. Panika se je hitro razširila tudi na druge trge, kot sta Tajska in Vietnam, kjer so družbena omrežja preplavila opozorila o prerokbah Tacukijeve.

Posledice cunamija naj bi bile katastrofalne. FOTO: Kurosuke/Getty Images

Japonske oblasti so se hitro odzvale na širjenje panike. Jošihiro Murai, guverner prefekture Miyagi, je na tiskovni konferenci poudaril, da ni razloga za skrb in da so te prerokbe zgolj »neznanstvene govorice«. Vendar to marsikoga ni prepričalo.

Tacukijeva je kariero začela kot umetnica mange, nato pa je zaslovela s preroškimi napovedmi. Prihodnost vidi v sanjah, mnoge njene napovedi pa so tako jasne, da ne puščajo nobenega dvoma. Poleg nekdanjega pevca Queenov je v sanjah videla umreti tudi princeso Diano, od naravnih katastrof na domačih tleh pa je med drugim napovedala uničujoč potres na Kobeju. Njene preroške sanje se pojavijo v časovnih obdobjih, ki jih je mogoče deliti s pet. Če gre res verjeti njenim napovedim, nas še pet let loči do ponovnega razmaha virusa.