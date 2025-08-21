GO

Japonka ne zmore več, v pokoj gre pri 98 letih

Profesionalna igralka najstarejše namizne igre Kazuko Sugiuči ne zmore več turnirskih partij. Go je posebno priljubljen na Japonskem, v Južni Koreji in na Kitajskem, od koder tudi izvira.
Kazuko Sugiuči (na fotografiji pri 92 letih) ima vendarle dovolj.
Kazuko Sugiuči (na fotografiji pri 92 letih) ima vendarle dovolj.

Ju. P.
21.08.2025 ob 08:40
Najstarejša profesionalna igralka najstarejše namizne igre na svetu, go, je včeraj pri 98 letih oznanila, da je čas za pokoj. Pravi namreč, da ne zdrži več šestih ur igranja brez premora, poroča AFP. Go je strateška igra, ki velja za še bolj kompleksno kot šah. Kazuko Sugiuči je postala profesionalna igralka že leta 1948 in svoj prvi naslov osvojila 11 let pozneje. Zatem je štirikrat zapored osvojila prestižni ženski naslov meijin.

Vseživljenjsko poslanstvo

Aprila lani je postala najstarejša profesionalna igralka na Japonskem in s tem presegla rekord, ki pa je bil tudi prej v družini, saj ga je imel njen pokojni mož Masao. Po upokojitvi naj bi bila povišana v deveti dan, s čimer bo postala prva ženska, ki je dosegla to raven. Kot razlog za upokojitev je torej navedla naporne, dolgotrajne partije.

Profesionalna partija go lahko traja šest ur in več.
Profesionalna partija go lahko traja šest ur in več. FOTO: Getty Images

»Ves čas sem trdo delala z vero, da je go umetnost in vseživljenjsko poslanstvo, vendar sem se odločila, da igranje šest ur brez premora zame ni več mogoče,« je povedala po poročanju nacionalne televizije. »Vsem, ki so mi izkazovali spoštovanje v teh 80 letih, odkar sem si prvič želela postati igralka goja, izrekam najglobljo hvaležnost.« Go je najbolj priljubljen na Japonskem, v Južni Koreji in na Kitajskem, od koder izvira, igrali so ga tudi na azijskih igrah v Hangzhouju leta 2023.

Po upokojitvi naj bi bila kot prva ženska povišana v deveti dan.

Zanj so potrebni igralna deska in igralni kamni, navadno beli in črni. Deska je z vodoravnimi in navpičnimi črtami razdeljena na množico presečišč, katerih število je odvisno od želene težavnosti in dolžine igre. Igralca med igro izmenično polagata kamne na presečišča, cilj pa je s svojimi figurami obkrožiti več prostora oziroma praznih presečišč kot nasprotnik. 

