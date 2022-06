Japonec (83) sam preplul Tihi ocean

Mnogi so dvomili, da mu bo uspelo, številni so ga hoteli celo odvrniti od avanture, toda Keniči Horje, ki se je že večkrat vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov prav zaradi svoje neomajnosti in vztrajnosti, je dokazal, da je tudi pri zrelih 83 letih nepremagljiv in neustrašen.

83 je star vrli Japonec.

Japonec je, kot smo že poročali, konec marca iz San Francisca s svojo jadrnico izplul proti domovini in pred dnevi dosegel cilj rt Hinomisaki, v kratkem pa bo prispel v Osako.

Obožuje Golden Gate

Možakar je tako uradno najstarejša oseba, ki je kdaj sama nepretrgano preplula Tihi ocean. Kot poudarja Keniči, sanje nikoli ne smejo ostati sanje, prej ali slej jih je treba nadgraditi v cilj in si prizadevati, da ga dosežeš. S takšnim prepričanjem je prav vse mogoče, poudarja vrli Japonec, ki se sicer že šest desetletij spopada s prostranimi morji in oceani.

Že 1962., takrat jih je imel 23, je postal prvi na svetu, ki je sam prejadral neprizanesljivi Pacifik, takrat je potoval iz Japonske proti Kaliforniji. Plul je vse življenje in si nenehno postavljal drzne izzive, a da bo še v devetem desetletju življenja tako pogumen, si ni upal napovedati, priznava. »A še vedno sem zelo zdrav, zato nisem hotel zamuditi priložnosti,« preprosto pojasnjuje možakar, čigar misija v povojnem obdobju je bila tudi pomembna diplomatska poteza.

Takrat so ga namreč najprej aretirali, saj je potoval brez potnega lista in denarja, še besede angleško ni znal. Pozneje mu je župan San Francisca George Christopher za pogum podelil častni vizum in ga nagradil z bivanjem v Kaliforniji, njegovo jadrnico, Morsko deklico, pa so razstavili v tamkajšnjem pomorskem muzeju.

Tokrat je potoval z aluminijasto jadrnico, izdelano po meri, v minulih desetletjih pa se je čez ocean podal tudi s plovilom na sončni pogon, iz reciklirane pločevine, iz sodov za viski itn. In tudi tokratna pot morda ni bila zadnja, se namuzne drzni Keniči, najlepšega mostu na svetu, Golden Gata v San Franciscu, se nikoli ne naveliča, zato bo morda še kdaj plul pod njim.