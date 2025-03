Jajca – novo zlato? Tihotapci na ameriški meji prevažajo več jajc kot drog

V ZDA je tihotapljenje jajc postalo bolj razširjeno kot tihotapljenje drog, saj so se cene zaradi izbruha ptičje gripe in težav v dobavnih verigah povzpele na zgodovinsko raven. Ameriška carinska in mejna zaščita (CBP) poroča, da se je število zasegov v fiskalnem letu 2025 povečalo za 36 odstotkov, v San Diegu pa kar za 158 odstotkov, je poročalo Delo.

Eksplozija cen in trgovina prek meje

Cena ducata jajc v ZDA je v enem letu narasla za 97 odstotkov, s 3 na 5,90 dolarja, ponekod, na primer v New Yorku, Los Angelesu in San Franciscu, pa celo na 10 dolarjev ali več. Medtem v Mehiki stanejo manj kot 2 dolarja, kar je povzročilo množične nakupe Američanov čez mejo.

Tihotapljenje ni omejeno le na posameznike – v februarju so tatovi iz distribucijskega centra v Pensilvaniji ukradli 100.000 jajc v vrednosti 40.000 dolarjev.

Glavni razlog za krizo je ptičja gripa, ki je povzročila uničenje 15 odstotkov kokoši nesnic v ZDA. V odgovor je administracija Donalda Trumpa sprožila preiskavo domnevnega manipuliranja s cenami pri velikih proizvajalcih, hkrati pa ameriško ministrstvo za kmetijstvo napoveduje milijardo dolarjev za izboljšanje biološke varnosti na farmah.

Jajca kot politično orožje

Kriza z jajci je postala tudi predvolilna tema. Demokrati Trumpa obtožujejo, da ni izpolnil obljub o zniževanju življenjskih stroškov, saj so se cene jajc pod njegovo administracijo dvignile za 20 odstotkov. Trump se na očitke odziva z izjavo, da so cene padle za 25 odstotkov, vendar analize kažejo, da se bodo v letu 2025 dvignile za dodatnih 40 odstotkov.

Medtem ZDA že uvajajo uvoz 16.000 ton jajc iz Turčije, v Mehiki pa narašča zaskrbljenost zaradi morebitnega vpliva tihotapljenja na njihove lastne zaloge in cene.