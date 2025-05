On je gej, ona heteroseksualka, a se kljub temu ljubita

Samantha Greenstone in Jacob Hoff sta se prvič srečala pred 10 leti, hoditi pa sta začela leta 2017. Čeprav je on gej, ona pa heteroseksualka, sta se poročila, njun zakon pa je, pravita, – tradicionalen.

Oba sta gledališka igralca, in ko sta bila izbrana za igranje v predstavi, sta začela preživljati čedalje več časa skupaj. Samantha je kmalu ugotovila, da so njeni občutki do Jacoba več kot prijateljski. Zbrala je pogum in mu zaupala svoja čustva. Jacob je sprva okleval, saj je bil zaskrbljen, kako bo njuna zveza delovala glede na njegovo spolno usmerjenost. Ker pa je tudi on enako čutil, se je odločil, da bosta skupaj premagovala morebitne ovire.

Poročila sta se konec leta 2024, njuna zgodba pa je pritegnila veliko pozornosti. Jacob je poudaril, da njuna ljubezen presega fizično privlačnost in da je njuna povezava globoko duhovna. »To ni ženska, to je moja žena, moja sorodna duša,« poudarja. Samantha njuno ljubezen opisuje kot »čisto, neverjetno in sveto«.

Na Instagramu, kjer imata skupaj skoraj 480.000 sledilcev, ju pogosto sprašujejo o njuni zvezi, predvsem glede intimnosti. Marsikdo namreč meni, da imata zaradi različne spolne usmerjenosti odprt zakon. »Za naju je zakon sveta stvar in v tem smislu sva staromodna. Želiva biti le drug z drugim in si ustvariti tradicionalno družino,« zatrjuje Samantha.

»Samo zato, ker sem gej, ne pomeni, da nisem zvest. V zvezi se vsak dan znova odločimo za svojega partnerja, ne glede na dinamiko,« je Jacob poudaril v intervjuju za časopis The Mirror. Samantha pa je razkrila, da je v zvezi z njunim odnosom poiskala pomoč energijskega zdravilca, ki ji je povedal, da z Jacobom delita »duhovno popkovino«.