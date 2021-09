Izziv za kralje, 18 tisočakov za udeležbo

Vsak svojega butlerja

Po vsaki etapi bo na vrsti razvajanje. FOTO: Hd91239130/Getty Images

Mnogi se ne bi podali na takšno kalvarijo, tudi če bi jim nekdo plačal bajno premoženje, a številni so za takšno preizkušnjo očitno pripravljeni odšteti kar lep kup denarcev. Točneje, 18.000 evrov, za udeležbo na prvem premium ultramaratonu, ki bo potekal ob zahodni škotski obali.Le 40 se jih lahko prijavi na izziv, dolg slabih 200 kilometrov, a v nasprotju z udeleženci drugih brutalnih preizkušenj bodo tokrat nadvse privilegirani. Zanje bodo kuhali chefi, nagrajeni z Michelinovimi zvezdicami, po vsaki etapi jih bodo sproščali s fizio- in hidroterapijo v razkošnih bazenih, vsak bo imel na voljo butlerja, ki jim bo zagotavljal udobje v vsakem prostem trenutku, že med pripravami na dogodek, ki bo prihodnje leto, pa jim bodo ves čas na voljo različni športni strokovnjaki, ki jim bodo svetovali ter pomagali premagovati vsakršne ovire in zagate, in vrhunski trenerji.Highland Kings, ki zajema tako ravne kot hribovite in tudi skalovite predele, je torej resnično izziv za kralje, za neustrašne športnike, ki lahko svojo strast podprejo tudi z zajetnim zneskom, ta pa jim bo zagotovil najkakovostnejšo opremo, od obleke in obutve pa do pametne tehnologije, ki jih bo zalagala z dragocenimi podatki in jim tako pomagala pri premagovanju najzahtevnejših terenov. Najdražja posamična tekaška preizkušnja na svetu se bo s pripravami začela že oktobra, oglašujejo pa jo z geslom Tekmuj kot bojevnik, okrevaj kot kralj.