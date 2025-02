Izvoljen je bil drugi pasji župan New Yorka

Kuža Simon, mešanec med basetom in avstralskim govedarjem, je bil izvoljen za župana New Yorka po dramatični tekmi s pomerancem Bertramom. Volitve so potekale 11. novembra, Simon pa je bil uradno razglašen za zmagovalca dan pozneje. Bertram je postal županov namestnik, vendar je poginil teden dni pred prisego, zato je funkcijo zasedel jazbečar.

Simon je prisegel 26. januarja pred mestno hišo v centru Manhattna, na slovesnost pa so prišli celo nekateri najvidnejši mestni uradniki. Drugi pasji župan New Yorka je nasledil psičko Sally Long Dog. Pasjega župana ima še več mest po ZDA.

Mešanec Simon je na volitvah premagal pomeranca Bertrama.

26. januarja je bila prisega.

Kampanja sedemletnega mešanca

Kampanja sedemletnega mešanca se je osredotočala na promocijo reševanja in posvajanja živali v New Yorku. Simon živi na Manhattnu,v veliko jabolko pa je prišel leta 2021, ko ga je posvojila Newyorčanka Sophie Vershbow. Simon obožuje dolge sprehode in se rad druži s pasjimi prijatelji, ki so prav tako nekoč zapuščeni mešančki. Njegova lastnica ga hvali, da jo spodbuja k pisanju. Glede na to, da je po poklicu medijska strateginja za različna podjetja, ji takšna spodbuda pride še kako prav.

Newyorške pasje volitve za župana so uvedli na pobudo novinarja Stephena Calabria, namenjene pa so ozaveščanju javnosti o zapuščenih živalih in spodbujanju posvojitev. Postopek izbire kandidatov za pasjega župana je skrbno načrtovan, kandidati so izbrani na podlagi prisotnosti na spletu in v javnosti. Glasovanje poteka na platformah Facebook, Instagram in na uradni spletni strani pasjega župana.