Izpoved mladeniča, ki se je zbudil v krsti: Čakali so, da se napijem, nato so me živega zakopali (VIDEO)

Victor Hugo Mica Alvarez (30) iz Bolivije je imel več sreče kot pameti. Uspelo mu je pobegniti iz krste, kamor so ga dali kot »človeško žrtev materi Zemlji«.

Po njegovih besedah so ga na festivalu Pachamama (Mati Zemlja), ki poteka v bolivijskem mestu El Alto, opili do te mere, da se je onesvestil, nato pa so ga zakopali 80 kilometrov stran. Festival je sicer znan po tem, da na njem domorodci darujejo materi Zemlji različne darove – od živih živali, fetusov ovc, listov koke do sladkarij. Victor trdi, da je bil med t. i. človeškimi žrtvami, ki se še vedno ponujajo v starodavnih ritualih, da bi s tem pomirili mater Zemljo.

Za lokalne medije je povedal, da se spominja le tega, da je šel na festival, da bi pil, plesal in se zabaval. »Včeraj zvečer smo šli na festival plesat, potem pa se ne spomnim ničesar več. Edino, česar se spomnim, je, da se mi je zdelo, da sem v postelji, hotel sem vstati, da bi uriniral, a se nisem mogel premakniti. Ko mi je uspelo odpreti krsto, sem komaj razbil steklo, ki je bilo na vrhu, in skozi luknjo so začeli vdirati umazanija, zemlja in nestrjen cement,« je razkril.

Victor je svojo prigodo prijavil policiji, a mu niso verjeli. Rekli so mu, da je preveč pijan, da bi lahko vedel, zakaj je bil živ pokopan.