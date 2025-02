Iznašla kavo, ki jo lahko namažeš na kruh

Malo je odraslih ljudi, ki ne začenjajo svojega dne z najbolj priljubljenim toplim napitkom na svetu – kavo. Običajno ima vsak svojo najljubšo različico: s sladkorjem, brez, črno, z mlekom, s smetano. Po novem pa bodo nekateri dejali, da imajo najraje kavo – na kruhu.

Švicarsko podjetje je namreč razvilo kavo v tubi No normal Coffee, ki jo med drugim lahko zaužijete namazano na toast. Izdelana je iz visokokakovostne sorte arabica ter sladkana s švicarskim sladkorjem iz pese. Na spletni strani proizvajalca navajajo, da ima »bogat, prijeten okus s pridihom čokolade, oreščkov in karamele«. Tube s kavo ni treba hraniti v hladilniku.

Lahko si jo pripravite kjer koli in kadar koli. FOTO: No Normal Coffee

Izumitelja Alexander Häberlin in Philippe Greinacher sta navdušena nad pustolovščinami v naravi in sta kavo v tubi ustvarila prav z mislijo na tiste ljubitelje kave, ki radi svoj prosti čas preživljajo med aktivnostmi na prostem.

Tudi kot namaz

»Najino potovanje se je začelo s preprostim vprašanjem, kakšna oblika kave bi lahko bila lahka, prilagodljiva in nezapletena za nošenje s seboj na kakršni koli avanturi, hkrati pa bi bila dobrega okusa. Naša kava je zasnovana za tiste, ki nočejo sklepati kompromisov glede kakovosti, in to tudi v najbolj divjem naravnem okolju, na primer med vzpenjanjem na goro, kampiranjem ob jezeru, pa tudi za ljudi, ki si preprosto želijo vzeti odmor od vsakodnevne rutine,« razlagata inovatorja.

Ena tuba, ki stane 17,95 evra, vsebuje 20 porcij napitka, na polici pa zdrži 12 mesecev. Pasto je mogoče zaužiti v klasični obliki kot napitek – v tem primeru žličko vsebine preprosto raztopite v vodi, po želji pa jo je mogoče uporabljati kot namaz. Na spletni strani navajajo, da jo lahko zaužijete tudi z banano, ustvarjalca pa sta pasto že preizkusila v tiramisuju in kot mesno marinado.