Izgubljeni prstan nosi riba

Videla sem že morske živali, ujete v plastične vrečke, ne pa še ribe s prstanom okrog trupa.

Morajo ji ga odstraniti, preden se ji zažre v trup. FOTO: Facebook

Na pomoč so zakoncema priskočili še domačini, nekateri tudi z iskalci kovin.

Avstralsko par se je lani med božično-novoletnimi prazniki odločil, da obišče družino na 1600 kilometrov oddaljenem otoku Norfolk, tam pa bi praznoval tudi drugo obletnico poroke. A nekega dne se jeodpravil na kopanje in v vodi mu je s prsta zdrsnil poročni prstan. Na vso moč ga je iskal v vodi in na obali, ko je uvidel, da ga ne bo našel, pa je novico s težkim srcem sporočil ženi.»Seveda sem bila vse prej kot navdušena. Še posebno ker mu ves čas govorim, naj si ga pred plavanjem sname. Izgubil ga je dan pred najino obletnico,« je lokalnim medijem povedala, ki je tudi sama poskusila srečo z iskanjem. Na pomoč so zakoncema priskočili še domačini, nekateri z iskalci kovin, drugi so si nadeli potapljaško opremo in prstan iskali v vodi, tretji so z mrežami prečesavali mivko na obali. Sreče niso imeli. Par se je vrnil domov, pred dnevi pa prejel neverjetno novico – potapljačica je v morju ob obali otoka Norfolk opazila ciplja, ujetega v prstan. Uspelo ji ga je fotografirati in posnetek je delila na družabnih omrežjih, da bi opozorila, kakšno nevarnost odvrženi in izgubljeni predmeti predstavljajo za morske živali.Objavo sta opazila tudi Quintalova in že upala, da bosta prstan dobila nazaj, a potapljačici ribe ni uspelo ujeti. Ob objavi je zato pozvala vse, ki bi v morju opazili ribo s prstanom okrog vratu, da jo previdno ujamejo v mrežo ter obroček snamejo.»Videla sem že morske živali, ujete v plastične vrečke, ne pa še ribe s prstanom okrog trupa. Verjamem, da si ga lastnik želi čim prej dobiti nazaj, to pa ni edini razlog, da je treba ribo čim hitreje najti. Ko bo rasla, se ji bo obroček zažrl v trup, in prej ali slej bo poginila. Že zdaj mi ni jasno, kako lahko sploh plava s toliko dodatne teže,« je ob fotografiji zapisala. Nathana ne skrbi tako zelo za ubogo ribo, rad bi le dobil nazaj slabega tisočaka vreden nakit.